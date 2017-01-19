НАБУ продовжить розслідування "справи Мартиненка"

Підставою для цього стало рішення Солом'янського районного суду Києва.
"Досудове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеської компанії Škoda JS, продовжиться", - йдеться в повідомленні.
Рішення про продовження справи прийнято на підставі аналізу рішення Солом'янського районного суду Києва від 11 січня 2017 року.
30 листопада, Мартиненко заявив про складання депутатських повноважень, і наступного дня відповідна заява була зареєстрована в апараті Верховної Ради.
Раніше народний депутат України Сергій Лещенко оприлюднив документи, що підтверджують наявність кримінальної справи проти Мартиненка. У матеріалах містилася інформація про те, що Швейцарія надсилала запит на ім'я голови ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка. У документах йдеться про те, що Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський завод Skoda – ред.) про те, що буде отримувати комісію за всі договори з українським "Енергоатомом", - розповів Лещенко.
У грудні минулого року повідомлялося, що Миколі Мартиненку в Швейцарії може загрожувати до п'яти років в'язниці.DT.UA