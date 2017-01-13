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На Закарпатті на важливу ділянку траси зійшла лавина

13 січня в 22:42

З гір зійшло понад 90 кубометрів снігу.

снегопад
Рух на ділянці траси Мукачеве-Львів здійснюється у реверсному режимі
ДСНС / Facebook
В Закарпатській області відбулося сходження лавини. Сніг перекрив ділянка автодороги державного значення.

Як повідомила прес-служба Державної служба з надзвичайних ситуацій, близько 20:00 п'ятниці, 13 січня, понад 90 кубометрів снігу зійшло на 153-й кілометр автодороги Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Рух по одній смузі перекрито і здійснюється по зустрічній смузі в реверсному режимі.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, для забезпечення своєчасного очищення від снігу та недопущення заторів обмежено рух вантажного транспорту на автодорозі міжнародного значення М-06 Київ-Чоп на ділянці від Латірського перевалу до Сваляви.

У той же час, відновлено рух по автодорогах М-08 і Н-09.

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ЯЯк повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення у 11 районах Одеської області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДСНС сніг затор Закарпаття траса
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