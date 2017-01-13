На Закарпатті на важливу ділянку траси зійшла лавина

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

З гір зійшло понад 90 кубометрів снігу.

Рух на ділянці траси Мукачеве-Львів здійснюється у реверсному режимі ДСНС / Facebook

В Закарпатській області відбулося сходження лавини. Сніг перекрив ділянка автодороги державного значення.

Як повідомила прес-служба Державної служба з надзвичайних ситуацій, близько 20:00 п'ятниці, 13 січня, понад 90 кубометрів снігу зійшло на 153-й кілометр автодороги Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Рух по одній смузі перекрито і здійснюється по зустрічній смузі в реверсному режимі.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, для забезпечення своєчасного очищення від снігу та недопущення заторів обмежено рух вантажного транспорту на автодорозі міжнародного значення М-06 Київ-Чоп на ділянці від Латірського перевалу до Сваляви.

У той же час, відновлено рух по автодорогах М-08 і Н-09.

ЯЯк повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення у 11 районах Одеської області.