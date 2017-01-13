На Закарпатті на важливу ділянку траси зійшла лавина

З гір зійшло понад 90 кубометрів снігу.
Як повідомила прес-служба Державної служба з надзвичайних ситуацій, близько 20:00 п'ятниці, 13 січня, понад 90 кубометрів снігу зійшло на 153-й кілометр автодороги Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Рух по одній смузі перекрито і здійснюється по зустрічній смузі в реверсному режимі.
У зв'язку з погіршенням погодних умов, для забезпечення своєчасного очищення від снігу та недопущення заторів обмежено рух вантажного транспорту на автодорозі міжнародного значення М-06 Київ-Чоп на ділянці від Латірського перевалу до Сваляви.
У той же час, відновлено рух по автодорогах М-08 і Н-09.
ЯЯк повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення у 11 районах Одеської області.DT.UA