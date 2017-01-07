На всіх автошляхах Одеської області припинено рух автотранспорту

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Рух зупинено 7 січня після 18.00.

На автошляхах Одеської області припинено рух автотранспорту

У зв'язку з погіршенням погодних умов на всіх автошляхах Одеської області після 18.00 припинено рух автотранспорту, про це президенту України Петру Порошенку доповів голова Державної служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін, повідомляється на президентському сайті.

За словами Миколи Чечоткіна, в інших областях ситуація стабільна і під постійним контролем ДСНС. На дороги місцевого значення виведено 3,5 тис. одиниць спецтехніки, регіональні штаби працюють у цілодобовому режимі. Всіх, хто потребує допомоги співробітники ДСНС евакуюють і розміщують в точках обігріву в найближчих населених пунктах.

Як повідомлялося, в неділю, 8 січня по всім регіонам країни очікуються сильні снігопади і ожеледиця, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

"8 січня збережуться складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця", - повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.