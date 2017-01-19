На вихідних в Україні очікується сніг і потепління

В Україні очікується падіння атмосферного тиску. У суботу потеплішає і пройде сніг.

У суботу в Києві очікується плюсова температура Василь Артюшенко, DT.UA

У п'ятницю, 20 січня, в Україні без істотних опадів, лише у східних областях очікується невеликий сніг, повідомляє

Вітер західний, на півдні північно - східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, у прикарпатських, центральних і східних областях 13-18° морозу, в Карпатах 19-24° морозу, в Криму 3-8° морозу; вдень в Україні 1-6° морозу.

У Києві без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.

У суботу, 21 січня, часом очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-10° морозу, у західних (крім Закарпаття) та північних областях 1-7° морозу; вдень від 2° морозу до 4° тепла.

У Києві часом невеликий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму. Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.