На територію України переміститься чергова порція холодного повітря

Нічні морози знову посиляться. Погоду визначатиме антициклон з центром над Болгарією.

Зима ніяк не хоче відступати Укргідрометцентр

У четвер, 16 лютого, опадів не очікується. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с, повідомляє

Температура вночі 7-12°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині 2-7° тепла.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 2-4° морозу.

У п'ятницю, 17 лютого, в Україні без опадів. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 10-15°, у східних областях 14-19° морозу; вдень у більшості областей від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 2-7° тепла.

У Києві 17 лютого без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.