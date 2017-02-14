На позиціях терористів під Авдіївкою помічені кадирівці – ЗМІ

До переднього краю окупанти перекидають техніку, бійців і професійних диверсантів.

У Донбасі знову з'явилися кадирівці

Бойові підрозділи російсько-терористичних формувань підросійське командування поповнює найманцями з північнокавказьких республік РФ, говориться в вечірньому випуску ТСН від 13 лютого.

За даними журналістів телеканалу, прямо навпроти позицій Збройних сил України тепер стоять найманці з Дагестану, а в другій лінії ворожої оборони пліч-о-пліч з російськими кадровими військовими - кадирівці.

"Вдень вони не стріляють – поодинокі, в основному. Провокації. Після від'їзду ОБСЄ, коли темніє – і всю ніч до ранку", - розповів український боєць з позивним Локомотив.

Інший український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким же елементом залякування і деморалізації, як і розсилка SMS провокаційного змісту.

До переднього краю окупанти перекидають техніку, бійців і професійних диверсантів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".