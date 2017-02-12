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На початку тижня в Україні очікуються сніг, мороз і туман

12 лютого в 12:16

Погода в Україні буде більш волога, а температура повітря істотно не зміниться.

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Василь Артюшенко, DT.UA
У понеділок, 13 лютого, на більшій частині території України часом невеликий сніг, лише в західних і місцями у південних областях без істотних опадів. Вітер північно-західний і північний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі 7-12°, на Прикарпатті до 16° морозу; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті 2-7° тепла.

У Києві - часом невеликий сніг; температура повітря вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

У вівторок, 14 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вдень у північних та центральних невеликий, у східних областях помірний сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей, крім західних, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 7-12°, у Карпатах і Прикарпатті 13-18° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

У Києві - часом невеликий сніг; температура повітря вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги мороз температура сніг
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