На початку тижня в Україні очікуються сніг, мороз і туман

Погода в Україні буде більш волога, а температура повітря істотно не зміниться.
Температура повітря вночі 7-12°, на Прикарпатті до 16° морозу; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті 2-7° тепла.
У Києві - часом невеликий сніг; температура повітря вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.
У вівторок, 14 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вдень у північних та центральних невеликий, у східних областях помірний сніг.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей, крім західних, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 7-12°, у Карпатах і Прикарпатті 13-18° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.
У Києві - часом невеликий сніг; температура повітря вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,