На перевалах у Карпатах обмежили рух вантажівок

Обмеження стосуються руху вантажного транспорту на кількох автошляхах на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Як повідомляє прес-служба Національної поліції, також на території Івано-Франківської області для цієї категорії транспорту обмежено рух при в'їзді в Закарпаття зі сторони Яблунецького (автодорога Н-09 Мукачеве-Львів ) та Вишівського (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалів.
Крім того, обмеження руху введені на автодорогах М-06, М-08, М-23, Н-13, Р-55, Р-54 і Р-21.
Поліція звертається до водіїв з проханням поставитися до ситуації із розумінням, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.
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