На перевалах у Карпатах обмежили рух вантажівок

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Обмеження стосуються руху вантажного транспорту на кількох автошляхах на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Поліція обмежила рух в Івано-Франківській та Закарпатській областях Національна поліція України

у зв'язку з негодою введено обмеження на рух великовантажних транспортних засобів на автодорогах державного значення загального користування.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, також на території Івано-Франківської області для цієї категорії транспорту обмежено рух при в'їзді в Закарпаття зі сторони Яблунецького (автодорога Н-09 Мукачеве-Львів ) та Вишівського (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалів.

Крім того, обмеження руху введені на автодорогах М-06, М-08, М-23, Н-13, Р-55, Р-54 і Р-21.

Поліція звертається до водіїв з проханням поставитися до ситуації із розумінням, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

Раніше повідомлялося, що в Рахівському районі Закарпатської області з гір зійшли чотири снігові лавини.