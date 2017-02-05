На Харківщині активісти перекрили трасу з вимогою не закривати лікарню в Люботині

Учасники акції півтори години блокували рух по трасі державного значення Київ-Харків-Довжанський.

< >



< > У Люботині протестували проти закриття лікарні Фото ГУ НП у Харківській області

МешканціЛюботина Харківської області у неділю, 5 лютого, перекрівали трасу державного значення Київ-Харків-Довжанський з вимогою не закривати місцеву лікарню в рамках реформування системи охорони здоров'я.

Активісти вимагали створити на базі міської лікарні відділення інтенсивної терапії й не передавати 30-тисячний Люботин на обслуговування до сусідніх Валок, повідомила прес-служба ГУ Напцполіції у Харківській області.

Блокування траси тривало близько півтори години – з 13:00 до 15:30. Активісти завчасно попередили поліцію про блокування. До акції приєдналися близько тисячі осіб, правопорядок забезпечували 200 поліцейських. Правопорушень зафіксовано не було.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк повідомив, що близько 50% витрат на охорону здоров'я в Україні фінансується з кишені пацієнта,. Він розповів журналістам, що якщо держава витрачає на охорону здоров'я близько 3% ВВП, то приблизно стільки ж витрачають пацієнти, оплачуючи медпослуги і купуючи ліки. Таким чином, загальні витрати на медицину в Україні можуть становити до 6% ВВП

Детальніше про нову реформу системи ЕМД читайте в статті Ольги Скрипник "Реформа ЕМД — плани є, грошей катма" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".