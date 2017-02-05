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На Харківщині активісти перекрили трасу з вимогою не закривати лікарню в Люботині

5 лютого в 22:19

Учасники акції півтори години блокували рух по трасі державного значення Київ-Харків-Довжанський.

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У Люботині протестували проти закриття лікарні Фото ГУ НП у Харківській області

МешканціЛюботина Харківської області у неділю, 5 лютого, перекрівали трасу державного значення Київ-Харків-Довжанський з вимогою не закривати місцеву лікарню в рамках реформування системи охорони здоров'я.

Активісти вимагали створити на базі міської лікарні відділення інтенсивної терапії й не передавати 30-тисячний Люботин на обслуговування до сусідніх Валок, повідомила прес-служба ГУ Напцполіції у Харківській області.

Блокування траси тривало близько півтори години – з 13:00 до 15:30. Активісти завчасно попередили поліцію про блокування. До акції приєдналися близько тисячі осіб, правопорядок забезпечували 200 поліцейських. Правопорушень зафіксовано не було.

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Раніше заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк повідомив, що близько 50% витрат на охорону здоров'я в Україні фінансується з кишені пацієнта,. Він розповів журналістам, що якщо держава витрачає на охорону здоров'я близько 3% ВВП, то приблизно стільки ж витрачають пацієнти, оплачуючи медпослуги і купуючи ліки. Таким чином, загальні витрати на медицину в Україні можуть становити до 6% ВВП

Детальніше про нову реформу системи ЕМД читайте в статті Ольги Скрипник "Реформа ЕМД — плани є, грошей катма" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Харків Люботин лікарня медреформа
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