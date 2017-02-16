На главу інституту Нацпам'яті В'ятровича напали невідомі

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили йому жодних конкретних претензій.

В'ятровича хотіли побити невідомі memory.gov.ua

Група з кількох невідомих осіб влаштувала бійку біля будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", напавши на голову Інституту національної пам'ятіперед прес-конференцією.

Як повідомляють "Українські новини", нападників та В'ятровича розняла охорона. Двох нападників чоловіків затримали до прибуття поліції і з'ясування обставин.

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили жодних конкретних претензій, а лише хотіли вдарити його.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютогоу Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдана для провокування сутичок і масових заворушень.