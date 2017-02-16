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На главу інституту Нацпам'яті В'ятровича напали невідомі

16 лютого в 15:22

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили йому жодних конкретних претензій.

Вятрович
В'ятровича хотіли побити невідомі
memory.gov.ua
Група з кількох невідомих осіб влаштувала бійку біля будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", напавши на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича перед прес-конференцією.

Як повідомляють "Українські новини", нападників та В'ятровича розняла охорона. Двох нападників чоловіків затримали до прибуття поліції і з'ясування обставин.

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили жодних конкретних претензій, а лише хотіли вдарити його.

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Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютогоу Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдана для провокування сутичок і масових заворушень.

За матеріалами: Українські новини
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Теги напад Київ заворушення
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