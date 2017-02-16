На главу інституту Нацпам'яті В'ятровича напали невідомі

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили йому жодних конкретних претензій.
Як повідомляють "Українські новини", нападників та В'ятровича розняла охорона. Двох нападників чоловіків затримали до прибуття поліції і з'ясування обставин.
За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили жодних конкретних претензій, а лише хотіли вдарити його.
Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютогоу Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдана для провокування сутичок і масових заворушень.Українські новини