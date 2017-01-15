На автошляхах України зняли всі обмеження

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Рух дозволено по всім автошляхам, хоча в Карпатах залишається значний рівень лавинної небезпеки.

Автомобілям дозволили рух по всіх дорогах ДСНС / Facebook

Cтаном на ранок 15 січня всі обмеження на рух транспортних засобів назняті, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"На дорогах державного, регіонального значення, пробок не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги в буксируванні автотранспорту зі снігових заметів на території України залучено 866 одиниць техніки і 1 тис. 639 осіб.

За даними Укргідрометцентру, 15 січня на дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с. В горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Раніше начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що в Україні очікується поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня. "Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.