Молдова закрила два КПП з Україною через снігопад

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Сильне похолодання і снігопади призвели до ускладнень руху на півдні України та в Молдові.

Снігопад обрушився на Молдову ДСНС України

ускладнюють рух на автомагістралях країни: частина автомобільних трас закрита, близько двох десятків населених пунктів залишилися без електрики, повідомляє кореспондент агентства " Укрінформ " в Молдові.

У прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів "Чадир-Лунга – Нові Трояни", "Паланка – Маяки" (на кордоні з Україною), "Вулканешти", "Кагул-Оанча" (на кордоні з Румунією).

Через складні метеоумови скасовані кілька авіарейсів в Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів - Відень.

Раніше державне агентство метеорології Молдови оголосило помаранчевий рівень небезпеки снігопадів і шквалистого вітру. Очікується також різке зниження температури – до мінус 20 градусів.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що морози прийдуть на значну частину території України.

"Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів", – сказав він.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.