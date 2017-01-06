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Молдова закрила два КПП з Україною через снігопад

6 січня в 23:14

Сильне похолодання і снігопади призвели до ускладнень руху на півдні України та в Молдові.

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Снігопад обрушився на Молдову
ДСНС України
Снігопади та шквалистий вітер, які обрушилися на Молдову, ускладнюють рух на автомагістралях країни: частина автомобільних трас закрита, близько двох десятків населених пунктів залишилися без електрики, повідомляє кореспондент агентства "Укрінформ" в Молдові.

У прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів "Чадир-Лунга – Нові Трояни", "Паланка – Маяки" (на кордоні з Україною), "Вулканешти", "Кагул-Оанча" (на кордоні з Румунією).

Через складні метеоумови скасовані кілька авіарейсів в Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів - Відень.

Раніше державне агентство метеорології Молдови оголосило помаранчевий рівень небезпеки снігопадів і шквалистого вітру. Очікується також різке зниження температури – до мінус 20 градусів.

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Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що морози прийдуть на значну частину території України.

"Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів", – сказав він.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.

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Теги Молдова Україна
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