Мінюст запустив Єдиний реєстр боржників

Реєстр боржників створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників.

Про боржників можна дізнатися в режимі реального часу valphoto / Depositphotos

Положення закону "Про", якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників, набрали чинності 5 січня. До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження.

Відповідно до вимог законодавства, відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, мають бути відкритими та повинні розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

Як повідомляє прес-служба Мінюсту, реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників.

Згідно з чинним законодавством, виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов'язаний внести до реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов'язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

Не підлягають внесенню відомості про боржників:

- які є державними органами, органами місцевого самоврядування;

- які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців;

- за рішенням немайнового характеру.

Нагадаємо, що раніше в Україні уряд відкрили Державний реєстр речових прав на нерухоме майно для вільного доступу.