Мін'юст виконав три тисячі рішень ЄСПЛ щодо злочинів режиму Януковича за три роки

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Рішення, винесені Європейським судом з прав людини, виконувалися Мін'юстом добровільно, підкреслив міністр юстиції.

У Мін'юсті відзвітували про виконання рішень ЄСПЛ

З 2014 року Міністерство юстиції України виконало 3 тисячі рішень Європейського суду з прав людини (), що стосуються незаконних дій попередньої влади, заявив глава Мін'юсту Павло Петренко.

"За останні три роки ми виконали 3 тис. рішень Європейського суду. Це ті рішення, які виносилися з порушень, вчинених попередньою владою", – заявив він журналістам після завершення колегії Мін'юсту.

Петренко підкреслив, що дані рішення були виконані Мін'юстом у добровільному порядку.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році кількість заяв українських громадян проти української держави, які надійшли до ЄСПЛ, у відсотковому показнику досягла рівня в 24,4% від загальної кількості поданих в нього заяв.

Як відомо, українці тримають пальму першості за зверненнями до ЄСПЛ. За підсумками 2015 року, майже 65 тисяч справ 21,4% - подані проти України. На другому місці – Росія з показником 14,3%, і третьому – Туреччина (13%).