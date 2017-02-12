Метою нових обшуків в "Укргазвидобуванні" був збір компромату на топ-менеджмент компанії – думка

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Голова правління "Укргазвидобування" стверджує, що в ході обшуків 8 лютого силовики вилучили документи, що стосуються поставок великій німецькій компанії.

Обшуки в "Укргазвидобуванні" можна розглядати як епізод політичної боротьби за контроль над ним РБК-Україна

Реальною метоюв офісах ПАТ "Укргазвидобування", що відбулися на минулому тижні, був збір компромату на керівництво компанії, пише в своїй статті для DT.UA Ганна Люта.

За її словами, в "Укргазвидобуванні" стверджують, що в ході обшуків силовики цікавилися не лише договорами з приватними охоронними структурами, про які йшла мова у відповідному судовому рішенні, але і документами, що стосуються певних закупівель.

"як розповів голова правління компанії Олег Прохоренко, СБУ цікавилася не лише договорами з охоронними структурами, під час обшуків також було вилучено документи, що стосуються закупівель, зокрема поставок "однієї великої німецької компанії". За словами Прохоренка, перевіряли навіть директора з закупівель НАК "Нафтогаз України" (йдеться про Романа Білягу, який курує закупівлі "Укргазвидобування"). Відомо, що Роман Біляга — людина, близька до Юрія Вітренка, комерційного директора "Нафтогазу", - йдеться в статті.

Люта припускає, що правоохоронці скористалися першим-ліпшим приводом, щоб вилучити в офісах необхідні документи.

Вона також звертає увагу на те, що двома тижнями раніше отримала продовження справа Онищенка: Солом'янський райсуд заарештував на два місяці екс-першого заступника голови правління Олександра Сомова і заступника голови правління Вадима Шленчака, які проходять у справі як підозрювані.

"Обшуки в "Укргазвидобуванні", ймовірно, слід розглядати як продовження політичної боротьби за управління державним активом. Найбільш імовірно, що мета обшуків — зібрати компромат на керівництво компанії і в перспективі змінити менеджмент", - підсумовує автор.

На її думку, наслідками обшуків стануть арешти деяких топ-менеджерів компанії, що мають відношення до закупівель.

Нагадаємо, 8 лютого правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах ПАТ "Укргазвидобування" у Києві, Полтаві та Харківської області, а також в офісах приватних комерційних структур в рамках кримінального провадження щодо злочинної розтраті 95 млн грн державних коштів через договори про надання охоронних послуг.

Детальніше про мету та можливі наслідки нових обшуків в офісах ПАТ "Укргазвидобування" читайте у статті Ганни Лютої "Розвідка боєм. Силовики прощупали "Укргазвидобування" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".