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Мешканці в ОРДЛО невдоволені "владою" бойовиків через свавілля і тортури - ГУР

7 січня в 14:01

У відомстві повідомляють, що Росія постачає неякісні харчі на захоплені території і не платить зарплати і пенсії.

Офицеры РФ в Донбассе
Російська "влада" в Донбасі грабує і катує мирних мешканців.
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 Проросійські бойовики провокують сили АТО, влаштовуючи обстріли з різної зброї. Особливо аргесивно вони поводять на Маріупольському напрямку. Тим часом, Росія продовжує постачати їм паливо. Про це сьогодні повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З території РФ продовжується постачання матеріально-технічних засобів для з'єднань і частин 1 (ДОНЕЦЬК) та 2 (ЛУГАНСЬК) АК ЗС РФ. 6 січня ц.р. зафіксовано прибуття на станцію РОВЕНЬКИ п'яти залізничних цистерн з пально-мастильними матеріалами (близько 250 тонн)", - повідомляють у відомстві.

Тим часом, за даними розвідки, на захоплених територіях Донецької і Луганської області зростають протестні настрої населення через невдоволення поведінкою окупантів. Зокрема, люди невдоволені великими заборгованостями у виплатах зарплат і пенсій.

"Більшість населення самопроголошених "республік" через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята", - йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того, Росія своїми "гумконвоями" постачає на захоплені території України неякісні товари, які не корустуються попитом в самій РФ і вважаються лише "умовно придатними для споживання".

Також в ГУР повідомляють про невдоволення свавіллям "співробітників т.зв. "правоохоронних органів" ДНР/ЛНР, які під приводом боротьби з "агентурою спецслужб України" вдаються до необґрунтованих арештів, пограбувань, тортур і катувань, переслідуючи при цьому власні інтереси та намагання збагатитись за рахунок місцевих мешканців".

Раніше розвідка повідомляла, що бойовики ОРДЛО масово калічать себе, щоб не воювати на передовій. У перших числах січня зафіксовано більше 20 випадків завдання собі шкоди в лавах окупантів. Ще понад 30 сепаратистів повідомили про своє бажання звільнитися після ротації.

Нагадаємо, у відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", який виконує завдання на передових позиціях, і командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Україна розвідка Донецьк невдоволення населення Луганськ
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