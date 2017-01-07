Мешканці в ОРДЛО невдоволені "владою" бойовиків через свавілля і тортури - ГУР

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У відомстві повідомляють, що Росія постачає неякісні харчі на захоплені території і не платить зарплати і пенсії.

Російська "влада" в Донбасі грабує і катує мирних мешканців. 112

Проросійські бойовики провокують сили АТО, влаштовуючи обстріли з різної зброї. Особливо аргесивно вони поводять на Маріупольському напрямку. Тим часом,продовжує постачати їм паливо. Про це сьогодні повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З території РФ продовжується постачання матеріально-технічних засобів для з'єднань і частин 1 (ДОНЕЦЬК) та 2 (ЛУГАНСЬК) АК ЗС РФ. 6 січня ц.р. зафіксовано прибуття на станцію РОВЕНЬКИ п'яти залізничних цистерн з пально-мастильними матеріалами (близько 250 тонн)", - повідомляють у відомстві.

Тим часом, за даними розвідки, на захоплених територіях Донецької і Луганської області зростають протестні настрої населення через невдоволення поведінкою окупантів. Зокрема, люди невдоволені великими заборгованостями у виплатах зарплат і пенсій.

"Більшість населення самопроголошених "республік" через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята", - йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того, Росія своїми "гумконвоями" постачає на захоплені території України неякісні товари, які не корустуються попитом в самій РФ і вважаються лише "умовно придатними для споживання".

Також в ГУР повідомляють про невдоволення свавіллям "співробітників т.зв. "правоохоронних органів" ДНР/ЛНР, які під приводом боротьби з "агентурою спецслужб України" вдаються до необґрунтованих арештів, пограбувань, тортур і катувань, переслідуючи при цьому власні інтереси та намагання збагатитись за рахунок місцевих мешканців".

Раніше розвідка повідомляла, що бойовики ОРДЛО масово калічать себе, щоб не воювати на передовій. У перших числах січня зафіксовано більше 20 випадків завдання собі шкоди в лавах окупантів. Ще понад 30 сепаратистів повідомили про своє бажання звільнитися після ротації.

Нагадаємо, у відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", який виконує завдання на передових позиціях, і командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій.