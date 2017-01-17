Меру Перемишля заборонили в'їзд до України за участь у антиукраїнських акціях - джерело

Роберт Хома не зможе відвідувати Україну протягом п'яти років.

Мерові Перемишля на п'ять років заборонили в'їзд до України Życie Podkarpackie

Мерові Перемишля Роберту Хомі заборонили в'їзд на територію України через його участь у антиукраїнських акціях. Як повідомилоджерело в силових структурах, в'їзд Хомі заборонили строком на п'ять років. Відповідна постанова була прийнята 12 грудня.

Як повідомляє польське видання Życie Podkarpackie, 17 січня українські прикордонники не впустили Хому на територію країни. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі.

"З'ясування на кордоні тривало близько півгодини. Потім я отримав офіційне повідомлення СБУ, що мені заборонено в'їзд на територію України. Я проінформував про це генерального консула України, поговорив з комендантом Бєщадського відділу прикордонної служби в Перемишлі", – заявив Хома на прес-конференції в муніципалітеті Перемишля.

У Службі безпеки України, в свою чергу, підтвердили заборону Хомі на в'їзд в Україну.

Як зазначила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в коментарі "Європейській правді", це рішення було прийнято "в інтересах забезпечення безпеки нашої держави".

Як повідомлялося, 10 грудня в Перемишлі відбувся щорічний марш перемишльських і львівських "орлят" за участю польських правих організацій.

Під час маршу прозвучали гасла "Смерть українцям"" і "Перемишль, Львів - завжди польські". МЗС України звернувся до польської влади із вимогою розслідувати провокації.

Незабаром прокуратура Перемишля висунула звинувачення у розпалюванні ненависті на національному ґрунті 30-річному громадянинові Польщі.