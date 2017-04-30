Меріл Стріп погодилася приєднатися до кампанії зі звільнення Сенцова

Американська актриса була присутня на церемонії нагородження українського режисера у ПЕН-центрі.

Стріп виступила в підтримку Сенцова Мустафа Найєм/Facebook

Американська кіноактриса, триразова володарка премії "Оскар" Меріл Стріп висловила готовність взяти участь у міжнародній кампанії на підтримку українського режисера, якого незаконно засудили й утримують у РФ.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Мустафа Найєм повідомив, що зустрів Стріп в американському ПЕН-центрі, який в цьому році присудив премію Сенцову.

"Після традиційної фотосесії ми опинилися в кількох метрах, і я вирішив, що раз вже так вийшло, пані Стріп могла б стати ще одним адвокатом нашого кримчанина. На мій подив, актриса була в курсі, що серед номінантів премії є засуджений режисер, але всіх подробиць його історії не знала. Під час нетривалого діалогу мені вдалося досить детально розповісти їй про історію Сенцова... Вона жваво цікавилася деталями і наприкінці розмови сама запитала, "чим ми можемо допомогти?", – написав політик на своїй сторінці в Facebook у неділю, 30 квітня.

Найєм розповів Стрип про ініціативи ПЕН-центру зібрати коаліцію міжнародних організацій, які б виступили за звільнення Сенцова з російської в'язниці і запропонував їй символічно підтримати українського режисера фотографією з табличкою #FreeSentsov.

Під час нагородження Сенцова премією актриса розплакалася, а після церемонії повідомила про готовність приєднатися до кампанії ПЕН-центру по його звільненню, додав депутат.

Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександа Кольченко затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс обвинувальний вирок відносно Сенцова. За сукупністю злочинів режисер засуджений до 20 років колонії суворого режиму.