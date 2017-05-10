Мер Дніпра припинив фінансування ветеранських організацій після сутичок 9 травня

Філатов запропонував виділяти гроші тільки ветеранам АТО і при необхідності створити в Дніпрі добровольчі загони з охорони порядку.
"З сьогоднішнього дня я закриваю міське фінансування всіх "ветеранських організацій. ... бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди. На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО", - повідомив Філатов 10 травня на своїй сторінці в Facebook.
Він також заявив про "ненормальну ситуацію в поліції" Дніпра" і припустив, що як альтернатива в місті можуть з'явитися добровольчі формування з охорони громадського порядку.
"Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створений аналог німецького фрайкора початку 20 століття", - написав мер Дніпра.
Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Було затримано 15 осіб.
В обласному управлінні Нацполиции призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.DT.UA