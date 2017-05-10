Мер Дніпра припинив фінансування ветеранських організацій після сутичок 9 травня

Філатов запропонував виділяти гроші тільки ветеранам АТО і при необхідності створити в Дніпрі добровольчі загони з охорони порядку.

Філатов прокоментував ситуацію з бійками на 9 травня

Мер Дніпра Борис Філатов після зіткнень на масових акціях 9 травня заявив про припинення фінансування з міського бюджету ветеранських організацій. Кошти з міського бюджету він запропонував виділяти тільки спілці ветеранів АТО, і не виключив, що у подальшому для охорони громадського порядку у Дніпрі можуть бути створені добровольчі формування.

"З сьогоднішнього дня я закриваю міське фінансування всіх "ветеранських організацій. ... бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди. На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО", - повідомив Філатов 10 травня на своїй сторінці в Facebook.

Він також заявив про "ненормальну ситуацію в поліції" Дніпра" і припустив, що як альтернатива в місті можуть з'явитися добровольчі формування з охорони громадського порядку.

"Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створений аналог німецького фрайкора початку 20 століття", - написав мер Дніпра.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Було затримано 15 осіб.

В обласному управлінні Нацполиции призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.