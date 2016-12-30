Матіос повідомив про втрати на фронті

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Четверо військових підірвалися на гранаті.

На фронті нині втрати - вісім військових, повідомив Матіос DT.UA

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє про втрати серед особового складу Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"На фронті нині втрати - вісім військових", - написав Матіос у своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 30 грудня.

Пізніше головний військовий прокурор України уточнив: "Підтверджую: за вчорашній день 3 бойових поранених, 5 небойових втрат (1 - самогубство, 4 - при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна та її наслідки страшні".

Разом з тим, речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що станом на 16.30 п'ятниці втрати сил АТО на Донбасі в результаті бойових дій обчислюються одним пораненим військовослужбовцям ЗСУ.

"Станом на зараз, за поточну добу в зоні АТО у нас один поранений. Це – бойові втрати", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи інформацію Матіоса про втрати ЗСУ у кількості восьми бійців, Мотузяник зазначив, що отримує оперативну інформацію з зони АТО тільки з бойових втрат, а повна інформація з сьогоднішнього дня буде оприлюднена на брифінгу в суботу.

Раніше в п'ятницю речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві повідомив, що за минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців отримали поранення.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".