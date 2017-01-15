Матіос пообіцяв перевірити претензії Білецького до командування Нацгвардії

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Аллеров звернувся у військову прокуратуру з проханням перевірити заяви лідера "Азова".

Білецький звинуватив командування Нацгвардії в корупції, знищенні добровольчих підрозділів та покриванні сепаратистів liga.net

Заступник генпрокурора – головний військовий прокурорпобещал перевірити публічні заяви позафракційного народного депутатапро корупцію та антиукраїнські настрої, поширені серед офіцерського корпусу Національної гвардії України.

"Про заяву нардепа Білецького. Командувач Нацгвардії після заяви політика негайно направив до ГПУ листа-звернення з проханням про перевірку доводів нардепа. Перевіримо ретельно, безпристрасно і згідно із законом", – повідомив Матіос на своїй сторінці у Facebook в неділю, 15 січня.

Прокурор опублікував фотокопію звернення командувача НГУ Юрія Аллерова, а також висловив здивування, що Білецький оприлюднив відомі йому факти в ЗМІ, а не направив відповідний депутатський запит.

Нагадаємо, 14 січня народний депутат, лідер партії "Національний корпус" і засновник полку Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький у своєму блозі на "Українській правді" заявив про систематичну корупцію у Нацгвардії, звинуватив командування у знищенні добровольчих підрозділів і антиукраїнських настроях.

"Керівництво Нацгвардії несе загрозу обороноздатності країни, на керівних посадах знаходяться відверті сепаратисти, діє систематична корупція", – написав Білецький.

В якості прикладу він вказав на командира Центрального оперативно-територіального об'єднання НГУ, полковника Олександра Голякова – одного з організаторів "Антимайдану" у Кривому Розі.

"Приклад іншого характеру - полковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та Донбасі цей офіцер активно відзначився у соцмережах тим, хто пропагував "ДНР" і приєднання до Росії. Його заступник, майор Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна і дії "Беркуту" на Майдані", - додав Білецький.

Відповідальність за "злочин, якщо ці люди залишаться при владі" Білецький поклав на президента Петра Порошенка, головного військового прокурора Анатолія Матіоса, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голову СБУ Василя Грицака.