Лутковська просить російського омбудсмена ініціювати переміщення Клиха ближче до кордону України

Російська колега українського омбудсмена пообіцяла сприяти у питаннях переміщення українця і доступу Лутковської до затриманих українських громадян в РФ.

Валерія Лутковська просила перевести засудженого Клиха ближче до кордону України, щоб його могли частіше відвідувати родичі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людинизустрілася з російською колегою, Уповноваженої з прав людини Російської Федерації Тетяною Москальковой в рамках двоетапного спільного візиту, який відбувся 26 грудня, повідомляє прес-служба Лутковської.

Уповноважені з прав людини Росії і України в рамках візиту відвідали Сімферопольське та Миколаївське СІЗО. Вони також домовилися про сприяння в організації регулярних візитів омбудсменів з метою моніторингу дотримання прав громадян своїх країн, які перебувають у місцях позбавлення волі на території інших держав.

Тетяна Москалькова висловила бажання зустрітися з громадянами РФ, які перебувають у місцях позбавлення волі в Одесі. У свою чергу Валерія Лутковська висловила бажання зустрітися з громадянами України, які перебувають у місцях позбавлення волі в Москві. Мова йшла, зокрема, про Євгенія Панова, Романа Сущенка та інших українців.

З урахуванням особливостей російського законодавства, здійснення подібних візитів українським омбудсменом ускладнене тим, що для них потрібен дозвіл судових інстанцій. Вони не знаходяться в безпосередній компетенції російського омбудсмена. Тим не менш, Тетяна Москалькова пообіцяла докласти всіх зусиль для зустрічі Валерії Лутковської з ув'язненими.

Під час зустрічі Валерія Лутковська звернулася до своєї колеги з питанням по засудженому в Росії українцю Станіславу Клиху. Вона просила відправити його відбувати покарання у виправний заклад, розташований якомога ближче до кордону з Україною, щоб родичі Клиха могли відвідувати його.

У свою чергу Москалькова підкреслила факт суттєвих зрушень у питанні переміщення українських громадян, які відбувають покарання у анексованому Криму, в інші виправні установи, розташовані на території материкової України.

Як повідомлялося, 26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок, раніше винесений російським правосуддям українським громадянам Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засуджених до 22,5 і 20 років позбавлення волі за нібито участь у війні проти РФ під час Першої чеченської війни.

Обоє не визнали свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання російські слідчі отримали від них тортурами. Микола Карпюк говорив про тортури в російському СІЗО електричним струмом, голками під нігті і забороною спати цілодобово.

Наприкінці листопада Карпюк і Клих направили звернення про переведення їх в Україну. Заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов повідомляв про те, що міністерство незабаром надішле відповідний запит у Росію. За його словами, розпочато процедуру повернення Карпюка і Клиха відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб