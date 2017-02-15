Луценко перевірить на наркотики всіх прокурорів в Україні

Спершу всі запорізькі прокурори добровільно-примусово здадуть кров, волосся і нігті на наркозалежність. Потім черга дійде до всіх прокурорів.

Луценко вимагає кров, волосся і нігті всіх прокурорів Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурор Українивимагає перевірити всіх прокурорів в Україні на наркотики.

"Кричущий факт – викриття співробітника місцевої прокуратури Запорізької області, який не тільки сам вживав наркотики, причому на аркушах з кримінальних проваджень, але і схиляв інших до їх вживання, в тому числі співробітників прокуратури", - сказав він в ході наради про стан роботи органів прокуратури у 2016 році.

За його словами, цей прокурор зараз знаходиться під вартою.

"Вимагаю від запорізького прокурора особистого контролю за цим судом. Це нечувана ганьба для прокуратури. Крім того, прошу всій обласній прокуратурі провести перевірку на наркозалежність всіх підлеглих", - заявив генпрокурор.

При цьому він підкреслив, що це має бути зроблено "добровільно або добровільно-примусово" – "щоб усі співробітники прокуратури здали кров, волосся, нігті на наркозалежність".

"Тому, будь ласка, всі: від місцевої, регіональної, а потім і до Генеральної прокуратори перевірити на причетність до цієї зарази", - сказав він.

У травні 2016 року новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про амірзмінити місцевих прокурорів на юристів без досвіду роботи в органах. "Кожна вакансія буде заповнюватися людьми, які пройдуть конкурс, здадуть тести, але з великою акцентацією на допуск зовнішніх кандидатів... Хочу, щоб саме там створилася нова корпоративна культура, яка припинить розглядати людину або бізнес, як об'єкт наживи", - повідомив він.