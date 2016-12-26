Луценко хоче заборонити поліції нічний знесення кіосків бульдозерами

Демонтаж МАФів повинен здійснюватися у світлий час доби без застосування важкої техніки, вважає генпрокурор. Крім того, власників незаконних ларьків, слід попереджати.
"Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна", - написав генпрокурор на свій сторінці в Facebook.
Луценко також додав, що "нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями - неприпустимі".
У липні 2014 року міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що вважає своїм завданням очищення міста від незаконних МАФів, яких було 20 тисяч.
Ліквідація незаконних споруд була особливо активною в остнні тижні, проте супроводжувалася бійками і конфліктами.DT.UA