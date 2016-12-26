Луценко хоче заборонити поліції нічний знесення кіосків бульдозерами

Демонтаж МАФів повинен здійснюватися у світлий час доби без застосування важкої техніки, вважає генпрокурор. Крім того, власників незаконних ларьків, слід попереджати.

Стало відомо, що Луценко думає про поліцейську операцію проти київської МАФії Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурорпоставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників щодо знесення столичних МАФів.

"Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна", - написав генпрокурор на свій сторінці в Facebook.

Луценко також додав, що "нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями - неприпустимі".

У липні 2014 року міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що вважає своїм завданням очищення міста від незаконних МАФів, яких було 20 тисяч.

Ліквідація незаконних споруд була особливо активною в остнні тижні, проте супроводжувалася бійками і конфліктами.