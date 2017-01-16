Ліквідовано могильник радіоактивних відходів в Житомирській області

Річна доза опромінення людини, яка може в майбутньому проживати біля майданчика ліквідованого сховища - не більше 10 мкЗв / рік.

У Житомирській області ліквідовано могильник радіоактивних відходів "Вакуленчук"

Завершилися роботи з ліквідації могильника радіоактивних відходів "Вакуленчук" на території колишньої ракетної бази в Житомирській області, повідомили сьогодні, 16 січня, в прес-службі Державної інспекції ядерного регулювання.

"В якості базового критерія реабілітації майданчика сховища встановлене значення річної ефективної дози опромінення людини, яка може в майбутньому проживати на або біля майданчика ліквідованого сховища, не більше 10 мкЗв/рік, що відповідає вимогам, встановленим у нормах радіаційної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що отриманий досвід буде враховано у подальшому при плануванні, проектуванні та оцінці безпеки з реалізації наступних проектів з вилучення РАВ з "історичних" сховищ, в тому числі, які залишилися від військових програм колишнього СРСР.

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