Лікарі Дніпра прооперували пораненого в Авдіївці британського журналіста

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Операція тривала чотири години.

Дніпровські лікарі прооперували британського журналіста

Поранений в результаті обстрілу АвдіївкиКрістофер Нанн був доставлений у Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова в стані середньої тяжкості, де йому зробили операцію, повідомили в Міністерстві оборони.

Лікарі-офтальмологи встановили, що внаcлідок осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Протягом чотирьох годин кращі хірурги боролися за порятунок зору потерпілому від обстрілу фотожурналісту.

"Після проведення операції у нас з'явилася надія, що Крістофер буде бачити на обидва ока. Але це буде дуже довгий лікувально-реабілітаційний процес", - сказав директор Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк.

Він відзначив професіоналізм військових медиків, які надавали Крістоферу першу медичну допомогу.

В п'ятницю, 3 лютого, з Авдіївки евакуювали 44 людини, в тому числі 19 дітей, передає прес-служба ДСНС. Евакуйованих вивезли в пансіонат "Перлина Донеччини" у Святогірську. Всього з міста вже евакуйовані 244 жителя, серед яких 114 дітей та 40 осіб похилого віку.