Лікарі Дніпра прооперували пораненого в Авдіївці британського журналіста

Операція тривала чотири години.
Лікарі-офтальмологи встановили, що внаcлідок осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Протягом чотирьох годин кращі хірурги боролися за порятунок зору потерпілому від обстрілу фотожурналісту.
"Після проведення операції у нас з'явилася надія, що Крістофер буде бачити на обидва ока. Але це буде дуже довгий лікувально-реабілітаційний процес", - сказав директор Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк.
Він відзначив професіоналізм військових медиків, які надавали Крістоферу першу медичну допомогу.
В п'ятницю, 3 лютого, з Авдіївки евакуювали 44 людини, в тому числі 19 дітей, передає прес-служба ДСНС. Евакуйованих вивезли в пансіонат "Перлина Донеччини" у Святогірську. Всього з міста вже евакуйовані 244 жителя, серед яких 114 дітей та 40 осіб похилого віку.DT.UA