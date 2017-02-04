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Лікарі Дніпра прооперували пораненого в Авдіївці британського журналіста

4 лютого в 03:20

Операція тривала чотири години.

Операция
Дніпровські лікарі прооперували британського журналіста
Поранений в результаті обстрілу Авдіївки британський фотожурналіст Крістофер Нанн був доставлений у Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова в стані середньої тяжкості, де йому зробили операцію, повідомили в Міністерстві оборони.

Лікарі-офтальмологи встановили, що внаcлідок осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Протягом чотирьох годин кращі хірурги боролися за порятунок зору потерпілому від обстрілу фотожурналісту.

"Після проведення операції у нас з'явилася надія, що Крістофер буде бачити на обидва ока. Але це буде дуже довгий лікувально-реабілітаційний процес", - сказав директор Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк.

Він відзначив професіоналізм військових медиків, які надавали Крістоферу першу медичну допомогу.

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В п'ятницю, 3 лютого, з Авдіївки евакуювали 44 людини, в тому числі 19 дітей, передає прес-служба ДСНС. Евакуйованих вивезли в пансіонат "Перлина Донеччини" у Святогірську. Всього з міста вже евакуйовані 244 жителя, серед яких 114 дітей та 40 осіб похилого віку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги операція Авдіївка обстріл лікарня діти Дніпропетровськ допомога вік медик військові клінічна Сердюк
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