Латвія направила на схід України 23 тони гуманітарної допомоги

Протягом двох днів допомогу буде розділено серез найнужденніших верств населення.

Посол Латвії повідомив про те, що його країна підтримуватиме Україну й надалі

Надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні Юрій Пойканс в рамках співпраці з Національною Гвардією України зустрівся з українськими військовими у Слов'янську. Протягом двох днів іноземна делегація планує також провести робочі зустрічі з місцевими органами самоврядування, громадськими організаціями та волонтерськими групами для доставки та розподілу 23 тонннайуразливішим верствам місцевого населення.

Заступник командувача Національної Гвардії України по роботі з особовим складом генерал-майор Ярослав Сподар розповів про те, що Нацгвардія України вже не вперше доставляє гуманітарний вантаж у східні регіони країни, та надалі сприятиме та організовуватиме всю необхідну допомогу для роботи гуманітарних місій в Донбасі.

"Більш того, у нас є в планах здійснювати таку процедуру кожні два місяці у зоні АТО", – підкреслив Сподар.

Юрій Пойканс подякував українським військовим за працю та зазначив, що вони вносять вагомий внесок і в мир в Україні, і в спокій на теренах Латвії та інших країн Балтії.

"Ви сьогодні відстоюєте своє право вибору жити так, як ви хочете. Ваша служба на бойових позиціях є важливою не лише для України, але і для інших націй. І своїми зусиллями ви спромоглися захистити незалежність своєї держави", - зазначив він під час свого виступу перед бійцями АТО.

Посол також повідомив про те, що поки на сході України тривають військові дії, Латвія намагатиметься надавати країні всю можливу допомогу.

Нагадаємо, 28 січня через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на територію ОРДЛО прослідувало 30 вантажівок Міжнародного комітету Червоного Хреста з гуманітарною допомогою. 23 автомобілі перевозили понад 500 тон будівельних матеріалів, а інші сім вантажівок були завантажені продовольчими наборами загальною вагою 115 тон.

Як раніше повідомляв представник Мальти в Раді ЄС Ян Борг, Євросоюз готує масштабну програму з надання допомоги у відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Ця програма буде ґрунтуватися на фінансовому плані на 2018-2020 роки, і передбачає масштабну реконструкцію територій на сході України.