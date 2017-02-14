Кожен десятий українець працює на себе, більшість – наймані працівники

Значна частина українців змушені працювати понаднормово, часто – без додаткової оплати.

Майже 90% українців працюють на інших українців Андрій Товстиженко, DT.UA

Більшість громадян України (60%)заявили, що працюють, 40% - що ні, свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

Серед тих, хто не працює, третина (32%) - пенсіонери, 27% - займаються домашнім господарством і доглядають за дітьми, 13% - навчаються, 21% - безробітні, але шукають роботу, 6% - безробітні і не шукають роботу.

88% з тих, хто працює, - наймані працівники, 12% - самозайняті (підприємці, які працюють в сімейному бізнесі тощо).

39% працюють понаднормово, з них майже дві третини (62%) - за додаткову плату, а 38% - без додаткової оплати праці.

Соціологічна група "Рейтинг"

Абсолютна більшість (89%) опитаних працюють повний робочий день, 11% - неповний. По змінах працюють 30% респондентів, 70% - працюють по змінах. 22% працюють в нічний час, 78% - не працюють вночі.

12% опитаних мають додаткову зайнятість до основним місцем роботи, 88% - ні. 17% опитаних мають у підпорядкуванні інших працівників, тоді як 83% - ні.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 1-10 грудня 2016 року серед 1580 працездатних українців (чоловіки - віком 18-65 років, жінки - 18-60 років) методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", відносна більшість (42%) українців працездатного віку вважають, що повністю контролюють своє життя і вільні у своїх рішеннях, приблизно стільки ж (39%) вважають, що вони частково контролюють своє життя. При цьому 19% заявили, що майже не мають ніякого контролю над власною долею.