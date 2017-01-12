Колега Грабовського не впізнала в одеському трупі свідка у справі про вбивство адвоката

За словами Оксани Соколовської, низка причин змушує сумніватися в тому, що знайдений чоловік і є зниклий безвісти Сергій Федосенко.

Убитий в Одесі чоловік - не свідок у справі про вбивство Юрія Грабовського ТАСС

Адвокат і колега вбитого Юрія Грабовського, який захищав співробітників ГРУ РФ Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, Оксана Соколовська, повідомила про те, що знайдений в Одесі труп не належить її помічникові.

"Труп, очевидно, не Сергій Федосенко з декількох причин", - написала вона.

Як раніше повідомляли в прес-службі Національної поліції в Одеській області, труп був знайдений до того, як стало відомо про зникнення головного свідка у справі про вбивство Грабовського Сергія Федосенко.

"Труп невідомого чоловіка, схожого на Сергія, знайдений 22.07.2016 року, при цьому фото за участю Сергія публікували його знайомі та друзі 11.08., 21.08.2016 року", - зазначила Соколовська.

Додаткові фотографії знайденого мертвим чоловіка дозволили адвокату засумніватися в його схожості з Федосенко, про яку вона заявляла раніше.

"На впізнанні трупа з моєю участю за додатковими фото стало зрозуміло, що це не Сергій", - повідомила правозахисниця.

Також, за словами Соколовської, зниклий Сергій Федосенко здатний з'явитися в найнесподіваніший час.

"Сергій завжди мав певні дивацтва і мріє про визнання, можливо, чекає напруження пристрастей для своєї феєричної появи", - додала вона.

Крім того, мати Сергія Федосенко розповіла про те, що на Новий рік син дзвонив їй.

"Як варіант, розглядаю тиск на свідка або матеріальну зацікавленість", - прокоментувала розповідь жінки Оксана Соколовська.

Нагадаємо, адвокат російських ГРУшників Юрій Грабовський зник у середині березня. Поліцейськими встановлено, що напередодні зникнення адвокат був у себе в офісі, а потім зник у невідомому напрямку. Також правоохоронці дізналися про несанкціоноване використання невідомими особистої сторінки Грабовського в соціальній мережі Facebook.

20 березня Анатолій Матіос повідомив, що підозрюваний у причетності до організації зникнення Грабовського затриманий. Вранці 25 березня стало відомо про те, що адвокат Юрій Грабовськийдійсно знайдений убитим, місце його поховання вдалося знайти завдяки свідченням двох підозрюваних, один з яких був затриманий.

29 березня Матіос оприлюднив відео з матеріалів слідства, на якому Грабовський заявляє людині за кадром про те, що більше не буде захищати російського військовослужбовця. Після вбивства Грабовського Соколовська, яка захищала інтереси іншого співробітника російського ГРУ Євгена Єрофєєва, була взята під цілодобову охорону співробітниками Служби безпеки України.

1 квітня тіло Ю. Грабовського було впізнано, 2 квітня він був похований на Лісовому кладовищі в Києві. В кінці липня головний військовий прокурор повідомив, що вбивство адвоката розкрито.

25 травня відбулася процедура обміну утримуваної у РФ Надії Савченко на засуджених в Україні росіян Єрофєєва і Александрова.

У листопаді Соколовська повідомила, що Національна поліція України почала розслідування у зв'язку зі зникненням свідка у кримінальній справі про вбивство Грабовського Сергія Федосенко.