Князєв не розраховує на перелом у боротьбі зі злочинністю у 2017 році

Новий глава Нацполиции не підтримує ідею надання громадянам права володіти короткоствольною зброєю найближчим часом.

Князєв підтримав Авакова в питанні легалізації коротковствола Арсен Аваков/Facebook

Голова Національної поліції Українивважає, що передумов для докорінного перелому в боротьбі зі злочинністю в поточному році немає.

"Я хотів би бути оптимістом у цьому питанні, але я реаліст. Соціальна ситуація в країні така, що я не впевнений, що у 2017-му буде корінний перелом у боротьбі зі злочинністю", – заявив Князєв в ефірі телепрограми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" увечері в середу, 8 лютого.

Свій скептицизм глава НПУ пояснив складною соціально-економічною ситуацією, а також недосконалістю кримінально-процесуального законодавства.

"Економіка зростає не так швидко, а реформи тривають. Злочинці, які відбули покарання чи отримали умовне покарання, не вишикувалися в чергу на біржу праці. Ми говоримо про вуличну злочинність: гопники, злодії, квартирні злодії, злодії... Відповідно до змін кримінально-процесуального кодексу, при майнових злочинах ми не заарештовуємо попередньо. І тепер ми повинні проявити законодавчу ініціативу, показати Верховній Раді, де проблема", – зазначив Князєв.

Він також констатував зростання кількості злочинів із застосуванням незареєстрованої вогнепальної зброї.

"Учора у Хмельницькому поліція вилучила шість автоматів, 14 або 15 бойових пістолетів. І вже ніхто не здивувався цьому. Нікого не шокувало", – навів приклад голова НПУ.

При цьому Князєв дав зрозуміти, що він не є прихильником надання громадянам права володіти короткоствольною зброєю найближчим часом.

"У нас йде війна, і тому такі глобальні зміни я б не ризикував впроваджувати. Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство охолоне, і тоді приймемо рішення", – запропонував керівник Нацполіції.

У той же час, він визнав, що це питання знаходиться у компетенції Верховної Ради.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив пропозицію надати право на володіння короткоствольною нарізною зброєю відставним силовикам.

Він також повідомив, що на посаді міністра внутрішніх справ роздав 1332 одиниці нагородної зброїспівробітникам МВС і СБУ, військовослужбовцем Нацгвардії та ЗСУ, волонтерам, народним депутатам, прокурорам, міністрам, співробітникам Адміністрації президента, РНБО, спортсменам, артистам і журналістам.

Згідно позиції МВС, підставою для нагородження цивільних осіб зброєю є "особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть". Обсяг заслуг визначається міністром на власний розсуд.

Як писало DT.UA Україна - єдина в Європі держава, в якій досі не вирішено питання законної продажу й носіння вогнепальної зброї. При цьому швейцарський збройовий проект Small Arms Survey оцінив обсяги нелегальної зброї в Україні від 2 до 6 млн. одиниць.