Клімкін розповів подробиці розмови Порошенка і Трампа

Між главами двох держав відбулися дві телефонні розмови.

Клімкін задоволений розмовою Порошенко і Трампа Василь Артюшенко, DT.UA

Президент України Петро Порошенко провів дві телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом, і перша стосувалася знайомства між президентами, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, розмова планувався певною мірою як протокольна, але такою не стала". Трамп запитав Порошенка, що відбувається в Донбасі, і між президентами "відбувся дуже класний обмін думками".

Друга бесіда Порошенка з Трампом, яка відбулася в ніч на 5 лютого, "була дуже глибокою за змістом". Вона почалася "з декількох фраз, привітання, і відразу перейшла до суті, буквально з третьої-четвертої фрази".

Клімкін повідомив, що Порошенко дуже докладно поінформував лідера Сполучених Штатів про ситуацію навколо Авдіївки. "Дуже конкретна розмова про те, що відбувається, чому відбувається, і з боку американського президента звучали дуже глибокі питання, які свідчать, що він знав факти, і це була дійсно гарна бесіда", - підкреслив Клімкін.

Він підтвердив, що наступного тижня відвідає Сполучені Штати. За його словами, нова адміністрація США знає, якої дотримуватися політики, і в чому полягають її інтереси. "А її інтереси полягають в тому, щоб підтримати демократичну європейську Україну, і щоб ми жодним чином не повернулися до пострадянської реальності", - заявив глава МЗС.

Також, він розповів про підготовку візиту президента України до США для можливої зустрічі з Трампом. "Ми спілкуємося і з Радою національної безпеки, і з Державним департаментом. Нам треба належним чином підготуватися до цієї зустрічі. Оскільки ми маємо кілька питань на порядку денному, деякі пропозиції в контексті взаємодії української та американської - ми готуємо додатково. Я хочу їх спочатку обговорити. Їх зараз обговорює наш посол (Валерій Чалий), у нас є кілька додаткових контактів", - розповів Він.

Клімкін прокоментував також коротку зустріч лідера політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко з Трампом у рамках Національного молитовного сніданку у Вашингтоні.

"Я вважаю, що дуже сумно, коли наші політики – і неважливо хто – використовують дуже важливі міжнародні зустрічі в суто внутрішньополітичних цілях. І я вважаю це як особисто, так і як міністр. Якщо у нас так все їздили, вся Верховна Рада зустрічалася і просувала наші інтереси, я б за це був би двома руками. Але насправді, це, на жаль, не так. Давайте працювати на державу, на Україну, а не на внутрішньополітичну боротьбу", - сказав Клімкін.

Як повідомлялося, 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Учасники розмови висловили глибоку стурбованість ескалацією напруженості і погіршенням гуманітарної ситуації в регіоні, перш за все, в районі Авдіївки. Сторони відзначили необхідність встановлення режиму повного припинення вогню.