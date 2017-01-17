Кличко пообіцяв відкрити станцію "Львівська брама" і побудувати метро на Троєщину

Будівництво метро на Троєщину - дуже складне завдання, визнав мер Києва.

Киянам знову пообіцяли відкрити станцію "Львівська брама" Ольга Кононенко, ZN.UA

сподівається стати першим мером Києва, який не тільки обіцяв, але й закінчив будівництво метро на Троєщину.

"Я багато разів про це казав, і це моє завдання", - сказав він в інтерв'ю каналу NewsOne.

Кличко нагадав, що "дуже багато мерів обіцяли збудувати метро на Троєщину. І я також той мер, який це обіцяв. Це дуже складне завдання".

Мер зазначив, що через три роки повинен буди відкритий Подільсько-Воскресенський міст. За його словами, спочатку діятиме автомобільне сполучення між правим і лівим берегом Дніпра. "Наступний крок вже метро", - сказав він.

Кличко також повідомив, що в цьому році будуть інвестовані великі кошти, "і вже в наступному році" Львівська брама" буде запущена в експлуатацію".

У липні 2013 року генеральний директор ПАТ "Київметробуд" Володимир Петренко повідомив, що станцію метро "Львівська брама" мають намір ввести в дію у 2015 році.

Станція "Львівська брама" знаходиться на діючому перегоні між станціями "Золоті ворота" і "Лук'янівська" Сирецько-Печерської лінії столичного метрополітену, введеного в дію у 1997 році. Через відсутність проекту наземних споруд станції у районі Львівської площі вона досі існує у вигляді підземної заготовки, яку потяги метро проходять без зупинки.