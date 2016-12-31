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Київські медики перейшли на посилений режим роботи

31 грудня в 01:51

Вночі чергуватимуть понад 100 екіпажів "швидкої допомоги".

скорая помощь
У свята медики будуть працювати посилено
КМДА
Київські лікарні і служба "швидкої допомоги" у зв'язку з новорічними та різдвяними святами перейшли на посилений режим роботи.

"Ми на свята всі переходимо на посилений режим, будуть працювати всі травмпункти та лікарні. Будуть працювати близько 200 екіпажів швидкої допомоги вдень і більше 100 екіпажів вночі. Я впевнений, що ми впораємося з тим, щоб вчасно надавати допомогу. Це буде тривати до 19 січня", - повідомив в ефірі каналу "112. Україна" заступник голови Київської городсской державної адміністрації Микола Поровозник.

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Як повідомлялося, на посилений режим роботи перейшли також рятувальники. У свята по всій країні будуть працювати 7,5 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За матеріалами: 112 Україна
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