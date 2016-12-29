Київрада взяла до розгляду петицію про знесення фасаду театру на Андріївському узвозі

Автор петиції переконаний, що Андріївський узвіз "був збудований у 18 столітті", і вимагає повернути будинку "історичний вигляд".
Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив постійним комісіям Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.
Автор звернення Віктор Назаренко зазначає, що Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва і він повинен бути збережений у первісному стані, "яким був збудований у 18 столітті". Автор наголошує, що новий фасад "Театру на Подолі" має бути знесений. "Нові модерністські фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість", - переконаний знавець архітектури і історії Києва.
Петиція містить декілька помилок у кожному реченні, тому вона цитується без збереження орфографії.
Детальніше про новий будинок "Театру на Подолі" читайте в матеріалі "Архітектура розбрату (фасад на Андріївському)" в тижневику "Дзеркало тижня".DT.UA