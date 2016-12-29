Київрада взяла до розгляду петицію про знесення фасаду театру на Андріївському узвозі

Автор петиції переконаний, що Андріївський узвіз "був збудований у 18 столітті", і вимагає повернути будинку "історичний вигляд".

Кличко поверне будинку Театру на Подолі "історичний вигляд" (щоб це не значило) КМДА

Електронна петиція про знесенняна Андріївському узвозі, яка набрала більше 10 тис. підписів, прийнята до розгляду, повідомляє прес-служба Київради.

Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив постійним комісіям Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.

Автор звернення Віктор Назаренко зазначає, що Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва і він повинен бути збережений у первісному стані, "яким був збудований у 18 столітті". Автор наголошує, що новий фасад "Театру на Подолі" має бути знесений. "Нові модерністські фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість", - переконаний знавець архітектури і історії Києва.

Петиція містить декілька помилок у кожному реченні, тому вона цитується без збереження орфографії.

Детальніше про новий будинок "Театру на Подолі" читайте в матеріалі "Архітектура розбрату (фасад на Андріївському)" в тижневику "Дзеркало тижня".