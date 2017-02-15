Київ увійшов до ТОП-100 кращих студентських міст світу

Столиця України зайняла 97 місце в рейтингу, складеному британською компанією.

Представлений новий рейтинг кращих міст для студентів

Міжнародний рейтинг кращих студентських міст світу 2017 року очолили Монреаль, Париж і Лондон. З українських міст представлено Київ, який знаходиться на 97 місці з 100.

В новому рейтингу компанії QS Best Student Cities 2017 (Великобританія) , опублікованому сьогодні, 15 лютого, перераховані 100 кращих студентських міст світу.

Вперше в історії рейтингу (з 2012 року) канадський Монреаль забрав першість у Парижа (він на другому місці), а Лондон піднявся на дві позиції і розмістився на третьому місці.

Експерти проаналізували 125 міст, оцінка проводилася за шістьма критеріями, серед яких — популярність міста, фінансова доступність, рейтинг місцевих університетів, інтернаціональність студентського складу, активність роботодавців, а також думка самих студентів.

Київ відзначений як місто з відносною (порівняно з іншими містами в рейтингу) дешевизною життя. Відзначена також необхідність вивчення іноземними студентами української мови для повсякденного спілкування в місті. Серед університетів відзначені КПІ і КНУ ім. Шевченка.

В 2016 році видання The Economist представило свій щорічний рейтинг найкращих і найгірших міст для життя. Десятку найгірших міст для життя очолив Київ. На оцінку вплинула ситуація в Донбасі.