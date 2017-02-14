КБ "Південне" готується до спільного з Росією запуску ракети-носія

Запуск очікується цього року.

Росія запустить ракету-носій за участі КБ "Південне"

В КБ "Південне" підтвердили, що готуються до запуску ракети-носія "Зеніт-3 SLБФ" з космодрому Байконур спільно з російською корпорацією S7.

Перша організаційно-технічна нарада щодо реалізації проекту вже провели в Мінську, передає "Радіо Свобода".

"На підприємствах української кооперації повним ходом розпочаті роботи з адаптації ракетоносія "Зеніт" до супутника AngoSat замість раніше запланованого "Спектр-РГ", - заявили в КБ "Південне".

Запуск ракети-носія запланований на 2017 рік. Точна дата поки визначається. Інших подробиць поки не розголошують.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що російська корпорація "Енергія" почала переговори з конструкторським бюро "Південне" (Дніпро, Україна) про організацію пуску ангольського супутника AngoSat-1 за допомогою українського супутника "Зеніт" в рамках програми "Морський старт" (Sea Launch).

Єдина доступна для пусків ракета-носій "Зеніт" зараз зберігається на російському космодромі "Байконур". Вона була закуплена "Роскосмосом" для виведення на орбіту астрофізичного супутника "Спектр-РГ", однак для його запуску необхідний ремонт за участі українських фахівців.

Як повідомлялося, РФ з другої спроби запустила ракету "Протон-М" з американським супутником на борту.