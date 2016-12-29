Карпюка вже три тижні етапують з Грозного у Володимир

Ще як мінімум два тижні не буде відомо місце розташування і стан Карпюка.

Карпюка вже третій тиждень етапують з Грозного у "Володимирський централ"

Незаконно засудженого в Росії українця Миколу Карпюка 26 грудня з СІЗО в Чечні відправили у розпорядження Володимирського УФСІН, більш відомого як "Володимирський централ", через Іжевськ, повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Миколу Карпюка етапували з СІЗО в Грозному 5 грудня в знаменитий "Володимирський централ" - ФКУ Т-2 УФСІН області. Станом на 29 грудня його сюди поки не привезли", - написав він у Facebook.

Новіков зазначив, що сьогодні, 29 грудня, спеціально з'їздив перевірити, оскільки місцева спецчастина телефону довідок не дає.

"На адвокатський запит має право відповідати у встановлений термін - півтора місяця з пересилкою паперів поштою. Це означає, що ще як мінімум два тижні, до кінця новорічних канікул в Росії ми не будемо знати, де Карпюк і що з ним", - додав Новиков.

frame src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIlya.S.Novikov%2Fposts%2F10206724641274452&width=500" width="500" height="614" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">

Раніше повідомлялося, що незаконно засудженого Миколу Карпюка відправили по етапу з Грозного у Володимир, згідно з рішенням Управління федеральної служби виконання покарань по Чеченській республіці.

Як повідомлялося, 26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок, раніше винесений російським правосуддям українським громадянам Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засуджених до 22,5 і 20 років позбавлення волі за нібито участь у війні проти РФ під час Першої чеченської війни.

Обидва українці не визнали свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а зізнання російські слідчі отримали від них тортурами. Микола Карпюк говорив про тортури в російському СІЗО електричним струмом, голками під нігті і забороною спати цілодобово.

На початку листопада адвокат Микола Полозов повідомляв про те, що Микола Карпюк може бути етапований в один з таборів Якутії. "Я прогнозую, що наступного тижня може відбутися те, що Карпюка можуть відправити у Якутію. Туди, де зараз знаходиться Олег Сенцов", - зазначив він.