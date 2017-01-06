Канада відправила в Донбас 11 тонн гумдопомоги

Вантаж буде передано до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі.

Канада відправила в Донбас 11 тонн гуманітарної допомоги Мінекономрозвитку/Twitter

Вчора, 4 січня, Конгресом українців Канади спільно із канадською компанією Сaravan Logіstics, а також канадськими громадськими організаціями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic та Лігою Українців Канади було зібрано та відправлено в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги, що складається із медичного обладнання та засобів пожежогасіння, повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Згаданий вантаж буде передано до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі. Це вже четверта відправка гуманітарної допомоги зазначеними меценатами до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зібране в січні 2017 року українською громадою Канади обладнання дозволить покращити якість надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії проти нашої держави, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами.

Голова Міністерства закордонних справ Австрії, очільник ОБСЄ Себастьян Курц розповів про виділення двох мільйонів євро на гуманітарну допомогу Донбасу.