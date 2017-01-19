Кабмін зареєстрував "Національну суспільну телерадіокомпанію України"

Керувати НСТУ буде Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

В Єдиному держреєстрі зареєстрували "Громадську телерадіокомпанію України"

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрували Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Згідно з даними реєстру, ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" зареєстровано у Києві, по вулиці Мельникова, 42.

При цьому засновником фізичної особи вказаний Кабінет міністрів України, керуючим органом – Державний комітет телебачення і радіомовлення України, кінцевий бенефіціарний власник не вказаний. Статутний капітал ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" - 2 мільярди 544 мільйони 273 тисячі гривень.

Запис про внесення організації до бази реєстру з'явилася в четвер, 19 січня. Тим не менш, датою реєстрації юридичної особи вказано 20 лютого 1995 року, так як ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" є правонаступником "Національної телекомпанії України", створеної у 1995 році.

Раніше під привласненим новій організації ідентифікаційним номером 23152907 була зареєстрована "Національна телекомпанія України", діяльність якої нині значиться припиненою.

Верховна Рада внесла зміни до законів щодо суспільного телебачення і радіомовлення 19 березня 2015 року.

Відповідно до закону, громадське телебачення і радіомовлення України створюється як публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України", всі акції якого належать державі.

НСТУ створено на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної ТРК "Культура" та обласних державних телерадіокомпаній.