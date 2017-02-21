Кабмін виділив 114 млн грн допомоги постраждалим на Майдані і сім'ям загиблих

На Майдані постраждали майже 1000 українців. Уряд регулярно виділяє допомогу.

Постраждалі на Майдані знову отримають допомогу Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів України виділив майже 114 млн грн на одноразову фінансову допомогу постраждалим і сім'ям загиблих в ходіу період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Згідно з рішенням уряду, 113 778,35 тис. грн одноразової допомоги включають:

34 819,6 тис. грн для виплати одноразової допомоги сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції гідності;

29 838,4 тис. грн для виплат людям, які отримали важкі тілесні ушкодження;

20 592,35 тис. грн для виплат людям, отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості;

28 528,0 тис. грн для виплат людям, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, катування.

Грошові кошти для допомоги сім'ям будуть виділені Міністерством соціальної політики з резервного фонду держбюджету.

21 лютого Верховна Рада схвалила в першому читанні зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Законопроектом пропонується надати право на отримання статусу учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), які не призвели до інвалідності, під час участі в Революції гідності. Ця норма не поширюється на працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ та інших силовиків.

За даними уряду України, під час масових акцій громадянського протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію і проти режиму Януковича отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) майже 1 тис. чоловік.