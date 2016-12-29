Кабмін дозволив збивати літаки і безпілотники при порушенні ними повітряних кордонів України

Винищувачі будуть боротися з технікою, яка буде проводити у повітряному просторі країни розвідувальну чи терористичну діяльність. А також використовуватиметься для транспортування техніки і військовослужбовців інших держав в Україну.

Українські ППО отримали можливість збивати літаки і безпілотники в мирний час miltechmag.com

Уряд вніс зміни до постановивід 26 травня 2005 року, повідомляє урядовий портал.

Зміни внесені для "адаптації законодавчих документів з питань оборони до сучасних реалій в умовах "гібридної війни" з Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Документ покликаний удосконалити порядок виконання завдань силами ППО ЗСУ, а також уточнює самі завдання, спрямовані на забезпечення недоторканності повітряного простору України.

Так, військовослужбовці ППО повинні будуть припиняти протиправні дії повітряних засобів інших держав, у разі їх використання для вчинення терористичних актів, у тому числі в зоні проведення АТО.

Крім того, повітряні суда збройних формувань інших держав, які порушили повітряні кордони України або проводять десантування особового складу або бойової техніки, відповідно до внесених змін, повинні бути знищені. Знищенню підлягають і ворожі безпілотники, які проводять розвідувальну чи терористичну діяльність.

Тим не менш, відкривати вогонь і використовувати бойову техніку чергові сили можуть тільки після попереджувального пострілу.

Рішення прийнято до виконання Військової доктрини України, затвердженої указом президента України Петра Порошенка 24 вересня 2015 року.

Нагадаємо, 1-2 грудня поблизу окупованого Криму пройшли навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

30 листопада Міністерство закордонних справ України підтвердило оприлюднену DT.UA інформацію про погрози Кремля застосувати силу у разі проведення Збройними силами України ракетних навчань біля Криму. У зв'язку з погрозами Україна планувала звернутися до світової спільноти.

30 листопада був опублікований текст погроз російського Міноборони у зв'язку з навчаннями ЗСУ біля Криму. Текст документа підтверджує інформацію, раніше опубліковану DT.UA.

Слід зазначити, що командування Повітряних Сил ЗСУ зменшило розміри небезпечної зони виконання пусків у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Так, Росавіація заявила про зрушення Україною зони ракетних стрільб в Чорному морі. Зокрема було зазначено, що Україна випустила нове авіаційне повідомлення, згідно з яким зони ракетних стрільб ув Чорному морі зсуваються в нейтральні води, територіальні води РФ не зачіпаються, повідомив журналістам представник Росавіації.