Із 1 квітня проїзд у метро Києва для пільговиків буде можливий лише за карткою киянина

Ощадбанк вже випустив 500 тисяч карток киянина. Але в Києві живе значно більше пільговиків.

Пільговикам з 1 квітня ускладнять життя в Києві Василь Артюшенко, DT.UA

Із 1 квітня цього року проїзд у метрополітені для пільговиків буде здійснюватися виключно за допомогою картки киянина, заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Він нагадав, що отримати картку киянина може будь-яка особа, яка зареєстрована, працює або навчається в столиці. Для отримання картки необхідно звернутися до відділень "Ощадбанку", маючи паспорт та ідентифікаційний номер, довідку з місця роботи або навчання. Для пільгових категорій населення після отримання карти в банку, необхідно звернутися до районних управлінь соціального захисту, маючи додатково документ, що підтверджує пільгу.

Бондаренко додав, що процес виготовлення картки в Ощадбанку займає від двох до чотирьох тижнів.

Наразі Ощадбанком вже випущено 500 тисяч карток для користувачів. Окрім цього, зараз місто працює із Приватбанком для реалізації пілотного проекту віртуальної картки киянина – відповідного мобільного додатку для смартфонів.

Нагадаємо, що Київський метрополітен планує припинити продавати жетони через каси вже найближчим часом..