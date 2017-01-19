Інтерпол відхилив запит Росії на оголошення в розшук Муженка

Раніше Москва намагалася домогтися оголошення в міжнародний розшук Авакова та Коломойського.

Інтерпол не став задовольняти вимоги Москви щодо оголошення Муженка в розшук

Інтерпол відмовився задовольняти запит Росії про оголошення в міжнародний розшук глави Генштабу ЗСУ, повідомив началник українського бюро організації Василь Неволя.

Як повідомляють "Українські новини", представник організації розповів, що раніше РФ домагалася оголошення в міжнародний розшук глави МВС України Арсена Авакова та колишнього губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

В подальшому, Росія зробила запит на міжнародний розшук начальника Генштабу Муженка та командирів військових частин, задіяних в АТО.

"Відповідь була такою ж... Це суперечить статуту та правилам діяльності Інтерполу", - уклав він.

На думку Неволі, ці рішення свідчать про те, що робота організації не стала ангажованою щодо України у зв'язку з обранням на посаду віце-президента "Інтерполу" росіянина Олександра Прокопчука.

Він також повідомив, що на сьогодні в розшук Інтерполу за запитом України оголошені 1 763 людини, 64 з яких ховаються на території РФ. Приблизно стільки ж російських громадян, що знаходяться в розшуку Інтерполу, ховаються на території України.

Повідомлялося, що начальник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в ході прес-конференції повідомив про те, що організація розгляне питання відновлення міжнародного розшуку українського президента-втікача Віктора Януковича.