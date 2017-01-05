:інку засудили до 2,5 років в'язниці за те, що кинула дочок з питущим батьком

На вимогу прокуратури жінку позбавили батьківських прав.

Чугуївський районний суд визнав винною жінку за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною JanPietruszka / Depositphotos

Чугуївський суд Харківської області виніс обвинувальний вирок щодо 29-річної мешканки селища Есхар, яка залишила півторарічних дочок-близнючок на тиждень, а коли повернулася - одну дівчинку забрали до лікарні, іншу вбив батько, повідомили в прес-службі прокуратура Харківської області.

"Чугуївський міський суд Харківської області задовольнив вимоги прокуратури і визнав винною 29-річну матір за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Жінці призначено покарання у вигляді 2,5 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

На вимогу прокуратури і чоловік, і жінка позбавлені батьківських прав.

Нагадаємо, що в квітні минулого року жінка після чергової сварки з чоловіком пішла з дому, залишивши на нього півторарічних дочок-близнят. Близько тижня вона не поверталася і не цікавилася долею дітей, а батько пив. Напившись в черговий раз, він "заспокоїв" одну з плакавших дочок і ліг спати. Вранці дівчинка не прокинулася. Фельдшер, якого викликали сусіди, констатував її смерть. Другу дівчинку госпіталізували в лікарню з численними захворюваннями.

У жовтні минулого року Чугуївський міський суд області визнав батька дітей винним у вбивстві з необережності і злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 119 і ст. 166 КК України), і призначив покарання у вигляді 3 років і 4 місяців позбавлення волі. Прокуратура подала апеляцію з вимогою призначити чоловікові більш суворе покарання.