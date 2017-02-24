Хлоропровід Донецької фільтрувальної станції відремонтували, екологічної загрози немає – Жебрівський

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Після обстрілу ДФС співробітники станції не зовсім готові повернутися до роботи, повідомив глава Донецької ВГА.

Загроза екологічної катастрофи в районі Авдіївки минула Міністерство оборони України

Ушкодження хлоропроводуліквідували, що усунуло загрозу екологічної катастрофи, повідомив глава Донецької ВГА Павло Жебрівський.

"У саме сховище хлору не влучили, був пошкоджений хлоропровід. Зараз той хлор, який проявився, випарувався, хлоропровід запаяно. Екологічної небезпеки немає", – цитує його слова "112 Україна".

При цьому, Жебрівський зазначив, що після обстрілу станції її співробітники не зовсім готові повернутися до роботи. В даний момент усі вони евакуйовані.

Він також повідомив, що водопостачання Авдіївки частково відновлено, вода надходить самопливом.

"На сьогодні вода йде самопливом, але по вул. Черняхівського тиск впав. "Вода Донбасу", керівництво буде підводити воду туди. В інших поки тиск є. Дуже великих проблем немає", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, вранці 24 лютого віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко повідомив, що припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинено через пряме влучання снаряда в фільтрувальну станцію.

Раніше в ОБСЄ попереджали, що попадання снаряду по резервуару з хлоридом, що знаходиться в Донецькій фільтрувальної станції, може спровокувати гуманітарну та екологічну катастрофу.