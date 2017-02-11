Харківська влада відмовилася обговорювати установку Ждуна замість Леніна

Права на Ждуна належать голландській художниці, обґрунтувала свою відмову влади Харкова.
"Це безглуздо. Фігура - авторська робота. Ні міськрада, ні автор петиції не мають авторських прав на неї", - сказав директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
Він також допустив, що петиція може бути виставлена на голосування, якщо її автор викупить авторські права на фігуру Ждуна у її засновниці голландської художниці Маргріт ван Бріфорт.
Ждун, Почекун (Homunculus loxodontus) - скульптура нідерландської художниці Маргріт ван Бріфорт, створена 2016 року для Лейденського університету (Нідерланди). Встановлена перед дитячою лікарнею в Лейдені.
У лютому 2017 мер Дніпра Борис Філатов почав переговори з автором скульптури про встановлення пам'ятника Джуну в Дніпрі. Скульптуру планують встановити поблизу міськадміністрації.
Фотожаба, що зображає гігантського Ждуна на місці, де стояв пам'ятник Леніну на площі Свободи у Харкові, придбала велику популярність в соцмережах на тлі дискусії у зв'язку з планами влади міста встановити там 86-метрову колону, увінчану ангелом з хрестом.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,