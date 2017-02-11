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Харківська влада відмовилася обговорювати установку Ждуна замість Леніна

11 лютого в 10:11

Права на Ждуна належать голландській художниці, обґрунтувала свою відмову влади Харкова.

Ждун Homunculus loxodontus
Найбільша площа Європи позбулася фігури Ждуна вже на стадії обговорення
margrietvanbreevoort.nl
У  Харківській міськраді відмовилися виставляти на голосування електронну петицію з пропозицією встановити фігуру Ждуна на площі Свободи.

"Це безглуздо. Фігура - авторська робота. Ні міськрада, ні автор петиції не мають авторських прав на неї", - сказав директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Він також допустив, що петиція може бути виставлена на голосування, якщо її автор викупить авторські права на фігуру Ждуна у її засновниці голландської художниці Маргріт ван Бріфорт.

Ждун, Почекун (Homunculus loxodontus) - скульптура нідерландської художниці Маргріт ван Бріфорт, створена 2016 року для Лейденського університету (Нідерланди). Встановлена перед дитячою лікарнею в Лейдені.

У лютому 2017 мер Дніпра Борис Філатов почав переговори з автором скульптури про встановлення пам'ятника Джуну в Дніпрі. Скульптуру планують встановити поблизу міськадміністрації.

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Фотожаба, що зображає гігантського Ждуна на місці, де стояв пам'ятник Леніну на площі Свободи у Харкові, придбала велику популярність в соцмережах на тлі дискусії у зв'язку з планами влади міста встановити там 86-метрову колону, увінчану ангелом з хрестом.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги петиція Нідерланди
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