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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Права на Ждуна належать голландській художниці, обґрунтувала свою відмову влади Харкова.

Найбільша площа Європи позбулася фігури Ждуна вже на стадії обговорення margrietvanbreevoort.nl

відмовилися виставляти на голосування електронну петицію з пропозицією встановити фігуру Ждуна на площі Свободи.

"Це безглуздо. Фігура - авторська робота. Ні міськрада, ні автор петиції не мають авторських прав на неї", - сказав директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Він також допустив, що петиція може бути виставлена на голосування, якщо її автор викупить авторські права на фігуру Ждуна у її засновниці голландської художниці Маргріт ван Бріфорт.

Ждун, Почекун (Homunculus loxodontus) - скульптура нідерландської художниці Маргріт ван Бріфорт, створена 2016 року для Лейденського університету (Нідерланди). Встановлена перед дитячою лікарнею в Лейдені.

У лютому 2017 мер Дніпра Борис Філатов почав переговори з автором скульптури про встановлення пам'ятника Джуну в Дніпрі. Скульптуру планують встановити поблизу міськадміністрації.

Фотожаба, що зображає гігантського Ждуна на місці, де стояв пам'ятник Леніну на площі Свободи у Харкові, придбала велику популярність в соцмережах на тлі дискусії у зв'язку з планами влади міста встановити там 86-метрову колону, увінчану ангелом з хрестом.