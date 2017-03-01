Гроші оточення Януковича підуть на виплати сім'ям загиблих на Майдані і в АТО - Гройсман

Сім'ї кожного з загиблих можуть розраховувати на одноразову допомогу в розмірі близько 47 тисяч гривень.

Уряд пропонує допомогти грошима поплічників Януковича сім'ям загиблих майданівців і АТОшників Януковича, на одноразові виплати сім'ям загиблих під час Революції гідності та в зоні АТО, повідомляє "РБК-Україна".

З відповідною пропозицією Володимир Гройсман виступив під час засідання Кабінету міністрів України у середу, 1 березня.

"Доручаю Мінсоцполітики та Мінфіну, щоб вони напрацювали і знайшли рішення з цього питання, можливо, ми ще зможемо збільшити виплати", - зазначив Гройсман.

За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, цих грошей має вистачити на одноразові виплати в розмірі близько 47 тисяч гривень сім'ям всіх загиблих.

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28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янишевським, Павлом Аброськиним і Сергієм Зінченком. Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотний бік очевидності". А також в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".