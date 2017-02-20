Громадянство РФ отримали вже 14 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі активістів Євромайдану

У Генпрокуратурі наполягають на тому, що обвинувачені все ще є українськими громадянами, і до них можна застосовувати процедуру заочного судочинства.

Росія роздає свої паспорти особам, обвинуваченим у вбивствах активістів Євромайдану culture-uzao.ru

На даний момент Росія надала громадянство 14 екс-беркутівцям, обвинуваченим уактивістів Євромайдану 20 лютого 2014 року, ще двом - надали притулок, повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

"Нещодавно прийшли відповіді стосовно іще двох "беркутівців". Вони отримали російське громадянство. Тобто наразі громадянство РФ мають уже 14 "беркутівців" та 2-м надали притулок", – заявив він в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

За словами Горбатюка, Генпрокуратура Російської Федерації відмовилася видати даних осіб, однак виявила готовність прийняти кримінальні провадження для розслідування відповідно до існуючої міжнародної практики.

"Але ми стверджуємо, що "беркутівці" не позбавлялися громадянства України і відповідно безпідставно набули громадянство Росії. Ми і надалі маємо право притягувати їх до відповідальності та застосовувати до них процедуру так званого заочного судочинства. Але я неодноразово наголошував, що треба вносити зміни у норми, що регулюють цю процедуру", – підсумував прокурор, вказавши також, що норми КПК України про спеціальне розслідування потребують змін.

18 січня у Службі безпеки України підтвердили інформацію про запит так званої "ДНР" на передачу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності. Тим не менш, в СБУ можливість такої передачі заперечують.

Раніше DT.UA повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.

Нагадаємо, навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та їхній командир Дмитро Садовник були затримані та заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він втік.