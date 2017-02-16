Громадська думка в Україні розділилася щодо стратегії в Донбасі

Українців не влаштовує теперішня ситуація в Донбасі, але єдиної думки, що робити, громадяни не мають.
Відносно більшу підтримку дістала орієнтація на повне і безумовне відновлення довоєнного статус-кво (ведення самоврядування та місцевих справ відповідно до Конституції та законів України, покарання зрадників та воєнних злочинців, економічна відбудова) – це підтримують 29% населення країни.
Інші варіанти державної політики дістають практично рівноцінну підтримку в суспільстві. Так, 17,5% опитаних згодні визнати території окупованими, ізолювати та практично відокремити їх таким чином.
Ще 14% респондентів згодні на надання цим територіям "особливого статусу" і перетворення бойовиків у "народну міліцію", самостійне формування органів прокуратури, судів, окреме бюджетне фінансування (14%).
14% населення є прибічниками продовження фактично нинішньої політики (режим обмежених зв'язків, наявність бойових дій, обмеження ряду прав і свобод в зоні АТО, відсутність соціальних виплати для жителів непідконтрольної території тощо).
Однак чверть населення (25%) взагалі не може визначитися із тим, який саме варіант державної політики вони могли б підтримати.
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, громадяни України вступають проти певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру в Донбасі.DT.UA