Громадська думка в Україні розділилася щодо стратегії в Донбасі

Українців не влаштовує теперішня ситуація в Донбасі, але єдиної думки, що робити, громадяни не мають.

Українці вже не знають, що робити з Донбасом Сайт РНБО

Серед громадян не існує консенсусу щодо напряму державної політики, який Україна має обрати для закінченнясвідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Відносно більшу підтримку дістала орієнтація на повне і безумовне відновлення довоєнного статус-кво (ведення самоврядування та місцевих справ відповідно до Конституції та законів України, покарання зрадників та воєнних злочинців, економічна відбудова) – це підтримують 29% населення країни.

Інші варіанти державної політики дістають практично рівноцінну підтримку в суспільстві. Так, 17,5% опитаних згодні визнати території окупованими, ізолювати та практично відокремити їх таким чином.

Ще 14% респондентів згодні на надання цим територіям "особливого статусу" і перетворення бойовиків у "народну міліцію", самостійне формування органів прокуратури, судів, окреме бюджетне фінансування (14%).

14% населення є прибічниками продовження фактично нинішньої політики (режим обмежених зв'язків, наявність бойових дій, обмеження ряду прав і свобод в зоні АТО, відсутність соціальних виплати для жителів непідконтрольної території тощо).

Однак чверть населення (25%) взагалі не може визначитися із тим, який саме варіант державної політики вони могли б підтримати.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, громадяни України вступають проти певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру в Донбасі.