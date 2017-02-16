Топ Новини
<
>

Громадська думка в Україні розділилася щодо стратегії в Донбасі

16 лютого в 16:29

Українців не влаштовує теперішня ситуація в Донбасі, але єдиної думки, що робити, громадяни не мають.

Авдеевка1_2
Українці вже не знають, що робити з Донбасом
Сайт РНБО
Серед громадян не існує консенсусу щодо напряму державної політики, який Україна має обрати для закінчення війни в Донбасі, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Відносно більшу підтримку дістала орієнтація на повне і безумовне відновлення довоєнного статус-кво (ведення самоврядування та місцевих справ відповідно до Конституції та законів України, покарання зрадників та воєнних злочинців, економічна відбудова) – це підтримують 29% населення країни.

Інші варіанти державної політики дістають практично рівноцінну підтримку в суспільстві. Так, 17,5% опитаних згодні визнати території окупованими, ізолювати та практично відокремити їх таким чином.

Ще 14% респондентів згодні на надання цим територіям "особливого статусу" і перетворення бойовиків у "народну міліцію", самостійне формування органів прокуратури, судів, окреме бюджетне фінансування (14%).

14% населення є прибічниками продовження фактично нинішньої політики (режим обмежених зв'язків, наявність бойових дій, обмеження ряду прав і свобод в зоні АТО, відсутність соціальних виплати для жителів непідконтрольної території тощо).

Однак чверть населення (25%) взагалі не може визначитися із тим, який саме варіант державної політики вони могли б підтримати.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте також: Третина українців хочуть провести референдум про статус Донбасу

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, громадяни України вступають проти певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Донбас опитування
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини
Caa?ocea...