Грицак підтвердив передачу бойовикам 15 засуджених для розблокування обміну полоненими

Голова СБУ нагадав, від кого залежить доля українських заручників.

Терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян rss-catalog.net

Глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що Україна в односторонньому порядку передасть бойовикам російсько-терористичних формувань, засуджених за злочини проти територіальної цілісності та державного суверенітету України.

"Повірте, ми ж не просто так сказали, що готові віддати один до трьох. Ми готові все зробити, щоб забрати наших хлопців... Ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 тих людей, які вже отримали вироки в судах. Просто віддамо, щоб зрушити з місця цей процес", – повідомив керівник СБУ в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 25 грудня.

Грицак вкотре нагадав, що єдиною особою, від якої залежить звільнення українських громадян, яких утримують в заручниках на оокупированной території й у Росії, є президент РФ Володимир Путін.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.